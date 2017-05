Wells Fargo Final round tee times

Final Round Tee times for the 2017 Wells Fargo Championship



1st Tee

Time

8:05 AM Chris Kirk, J.J. Henry

8:14 AM Ken Duke, Jason Kokrak

8:23 AM Miguel Angel Carballo, Lucas Glover

8:32 AM Hudson Swafford, Ryan Blaum

8:41 AM Justin Lower, Tag Ridings

8:50 AM Shawn Stefani, Curtis Luck

8:59 AM Brad Fritsch, Tyrone Van Aswegen

9:08 AM Matt Jones, James Hahn

9:17 AM Adam Scott, Ryan Armour

9:26 AM Luke List, Xander Schauffele

9:35 AM Grayson Murray, Seamus Power

9:44 AM Brett Drewitt, Hunter Mahan

9:53 AM Julian Etulain, Patton Kizzire

10:02 AM Bryce Molder, Robby Shelton

10:11 AM Paul Casey, Ricky Barnes

10:20 AM Nick Watney, Emiliano Grillo

10:29 AM Kyle Reifers, Jonathan Randolph

10:38 AM Retief Goosen, D.A. Points

10:47 AM Spencer Levin, Brandon Hagy

10:56 AM Tyler Aldridge, Daniel Berger

11:05 AM Ben Martin, Robert Streb

11:15 AM Chad Collins, J.B. Holmes

11:25 AM Martin Laird, J.T. Poston

11:35 AM Rafa Cabrera Bello, John Peterson

11:45 AM Smylie Kaufman, Shane Lowry

11:55 AM Mark Anderson, Mackenzie Hughes

12:05 PM Brian Gay, Gonzalo Fdez-Castano

12:15 PM Chez Reavie, Zach Johnson

12:25 PM Morgan Hoffmann, Dustin Johnson

12:35 PM David Lingmerth, Graeme McDowell

12:45 PM Billy Hurley III, Phil Mickelson

12:55 PM Pat Perez, Nick Taylor

1:05 PM Zac Blair, Kevin Tway

1:15 PM Francesco Molinari, Byeong Hun An

1:25 PM Brian Harman, Vaughn Taylor

1:35 PM Jon Rahm, Seung-Yul Noh

1:45 PM Patrick Reed, Alex Noren

